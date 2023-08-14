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У Києві та низці українських областей оголошена повітряна тривога

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У Києві та низці українських областей оголошена повітряна тривога

Потурбуйтеся про власну безпеку / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Перебувайте в укриттях.

У Києві оголошена повітряна тривога!

Про це повідомляє Київська МВА. 

"Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", - йдеться у повідомленні. 

Також моніторингові канали повідомляють про рух ворожих безпілотників у напрямку Одеської області. Оголошена повітряна тривога. Потурбуйтеся про власну безпеку. Інформацію про загрозу підтвердили у Повітряних Силах ЗСУ. Одещина – загроза застосування ударних БпЛА!

"Жителі Одещини та гості регіону, якщо ви не в укритті - пройдіть негайно до безпечних місць. Лишайтеся там до кінця повітряної тривоги", - повідомили в Одеській ОВА. 

До того ж повітряна тривога почала ширитися іншими областями України і охопила майже половину країни. 

"Східні, північні регіони – загроза застосування балістики"  - повідомляють українські військові.

Нагадаємо, що ворог знову обстріляв Сумщину: пошкоджено будинки

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Перегляди
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