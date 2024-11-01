У Києві та області кількість населення зросла майже вдвічі після початку повномасштабної війни — дослідження

Повномасштабна війна, яку від лютого 2024 року веде Російська Федерація в Україні, спричинила значні міграційні процеси, зокрема, всередині країни. Внаслідок цього кількість населення у Києві та області збільшилося майже вдвічі (на 48,1%).

Про це свідчать результати дослідження Центру економічних стратегій.

Також приріст населення спостерігається на Полтавщині (+2,1%), Дніпропетровщині (+2%), Кіровоградщині (на майже 1%) та на Черкащині (+ 0,2%).

В інших областях України за час повномасштабної війни кількість мешканців зменшилася. Найменший спад (на -5,87%) зафіксовано у Львівський області. Найбільше зменшилося населення прифронтових областей - Харківської (-33%) , Миколаївської (-42%), Запорізької (-63,4%) та Херсонської (-84%).

Зміна кількості населення в Україні

При цьому в дослідженні зазначили, що інформація щодо Херсонської та Запорізької областей є неповною, оскільки значні їх частини тепер окуповані РФ, а також немає даних для зміни населення у Донецькій області.

Нагадаємо, від початку великої війни населення України скоротилося на 10 млн осіб, або приблизно на чверть. Все це – через відтік біженців, падіння народжуваності і загибель людей на війні. Такі дані наводить ООН.

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