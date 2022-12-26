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У Києві та п’яти областях України введено аварійні відключення світла - "Укренерго"

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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У Києві та п’яти областях України введено аварійні відключення світла - "Укренерго"

Дефіцит потужності в українській енергосистемі досі суттєвий.

У Києві, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Львівській областях у понеділок, 26 грудня, введено аварійні відключення світла через перевищення лімітів споживання.

Про це повідомили в національній енергетичній компанії "Укренерго".

Дефіцит потужності в українській енергосистемі залишається суттєвим, кажуть енергетики. Також наявні обмеження у системі передачі електроенергії внаслідок значних пошкоджень магістральних мереж. У зв’язку з цим до всіх областей доведені ліміти споживання. 

"На об’єктах генерації та електромережах, пошкоджених внаслідок вже дев'яти масованих російських атак, тривають ремонтні роботи. Через масштабність та складність пошкоджень відновлення обладнання та функціонування низки ключових об’єктів вимагає значного часу", - додали в "Укренерго".

На Львівщині стабілізували ситуацію

Станом на 12:10 26 грудня на Львівщині вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням. Світло подають відповідно до графіка погодинних відключень, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Нагадаємо, що через російські обстріли критичної інфраструктури плани на новорічний вечір можуть зіпсуватися. Тому варто про все подбати заздалегідь. ТСН.ua писав, що робити, якщо на Новий рік не буде світла вдома.

У Києві - нові графіки відключень світла

У Києві - нові графіки відключень світла

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Дата публікації
Перегляди
1671
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