У Києві та семи областях триває відключення світла: графіки та деталі

У суботу, 5 листопада, вд 06:00 введено в дію графіки погодинних відключень у восьми регіонах: у Києві та семи областях України.

Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".

Зокрема, обсяги для обмеження електропостачання запроваджено у столиці, у Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях.

"Гафіки погодинних відключень (ГПВ) передбачають, що певні групи споживачів будуть обмежувати щодня, але за певним розкладом, складеним операторами розподільчих мереж для кожної області. Графіки відключення саме в цьому форматі вже мали бути розроблені та оприлюднені обленерго заздалегідь", - наголошують в "Укренерго".

Зазначається, що обмеження споживання необхідні, зокрема, для зменшення навантаження на мережі та задля уникнення повторних аварій.

Графіки відключення на 5 листопада можна знайти на сайтах обленерго або на сайті Міністерства енергетики.

Відключення світла в Україні

У різних областях ввели стабілізаційні відключення світла через атаки на об'єкти критичної інфраструктури Росією. Наразі діють два режими відключень - плановий та аварійний. Перший режим застосовується за заздалегідь спланованими графіками. Натомість аварійні відключення неможливо передбачити.

Тим часом вже зараз українці скаржаться, що в деяких будинках довго немає електроенергії. Натомість в інших зовсім не відключають. Член правління "Укренерго" Олексій Брехт пояснює це тим, що рішення, де саме застосовувати графіки відключень приймає обленерго, а не диспетчерський центр НЕК "Укренерго".

В "Укренерго" прогнозуюь, що зима в Україні буде надважкою. Адже енергосистема країни стала ціллю для російського ворога. Об'єкти енергетики вже неодноразово отакувала армія РФ.

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