У Києві та семи областях України запровадили аварійні відключення світла: графіки не діють

"Укренерго" через зростання споживання електроенергії запроваджує 8 листопада аварійні відключення у Києві та семи областях України.

Про це національна енергетична компанія повідомила у Telegram.

Так, зазначається, що аварійні відключення застосовані від 09:30 у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

"Додаткові обмеження споживання необхідні тому, що через похолодання зростає споживання електроенергії, що приводить до збільшення навантаження на обладнання та дефіциту електроенергії в енергосистемі. Виникає загроза аварій, не менш складних, ніж ті, що трапились через обстріли ворога", - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" додали, що більш точну інформацію по відключеннях саме в вашому регіоні має надати місцевий оператор розподільчих мереж (обленерго). Посилання на сайти обленерго з графіками погодинних планових відключень є тут.

Варто зазначити, що напередодні компанія "Укренерго" не планувала аварійні відключенні світла 8 листопада, але через навантаження змушена була обмежити споживання.

Також читайте Чому деякі будинки в Києві завжди залишатимуться зі світлом - пояснення ДТЕК

Нагадаємо, що енергосистема України зазнала масованих ракетних атак РФ 10, 11, 17, 22 жовтня та 2 листопада. Для того, щоб якнайшвидше відновити енергоживлення у регіонах Україні почали обмежувати електроспоживання. Наразі стабілізаційні та аварійні відключення застосовують у семи областях та Києві.

В Офісі президента України також повідомили про важку ситуацію із електропостачанням у столиці. Українців закликають економити електроенергію та зменшити її споживання у години пікових навантажень.

Читайте також: