У Києві таксист відмовився говорити українською і висадив пасажирок — реакція на скандал (відео)

Водій таксі компанії Bolt в Києві відмовився надавати послуги державною мовою. На прохання пасажирок говорити з ними українською, він попросив їх вийти з авто, виставив багаж на узбіччя та поїхав. Згодом в компанії повіомили, що водія було звільнено й заблоковано в таксі-сервісі Bolt назавжди.

На інцидент відреагував громадський активіст Андрій Смолій.

Жінки зафільмували, як водій автівки Hyundai Sonata з номерним знаком КА2466ВМ викладає їхні речі і вимагає, щоб вийшли і вони.

Реакція на інцидент

На інцидент відреагував і уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

За словами омбудсмена, водій таксі порушив статтю 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Він додав, що таксисту "не вдасться уникнути покарання".

"Зараз ми готуємо звернення до відповідних органів, зокрема до Національної поліції України та компанії сервісу перевезень Bolt, для встановлення особи порушника та притягнення його до відповідальності", – сказав Кремінь.

Під дописом громадського активіста Андрія Смолія згодом з'явився коментар компанії Bolt.

"Ми глибоко стурбовані неприпустимими діями водія, які суперечать правилам компанії Bolt. До акаунту водія вже було вжито всіх необхідних заходів, зокрема, його було відсторонено від користування нашим сервісом назавжди. Ми також готові співпрацювати з правоохоронними органами та надати всю необхідну інформацію за їх офіційним запитом", – йдеться у коментарі.

Зазначимо, що за порушення закону про мову у сфері обслуговування передбачено адміністративне покарання у вигляді накладення штрафу у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-5100 грн).

Тим часом громадянин Грузії Спартак Лекіашвілі пішов захищати Україну заради коханої-українки. На фронті він отримав тяжке поранення: втратив зір і став майже нерухомим. Зараз медики рятують воїна, а його кохана весь час поруч. Історію бійця читайте у матеріалі ТСН.

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