У Києві ТЦК надіслав повістку військовому, який втратив на фронті обидві ноги

Той же ТЦК поставив йому штамп у військовому квитку про виключення з військового обліку.

Київський громадський активіст Олег Симороз, який 2022 року приєднався до Сил оборони та став на захист України, і втратив на фронті обидві ноги, отримав повістку від ТЦК.

Історію відомий військовий поділився у своїх соцмережах.

Симироз розповів, що з Деснянського ТЦК йому прислали повістку та викликають до військкомату. Військовий наголосив, що той же ТЦК поставив йому штамп у військовому квитку про виключення з військового обліку.

"Моя справа розрослась на гарний том різноманітних військових документів. І це попри те, що я півроку ходив туди як на роботу і штамп у моєму військовому квитку про виключення з військового обліку ставили вони ж", – розповідає боєць.

За його словами, повістку просто приклеїли до квитанції за комуналку.

"Шановний Деснянський ТЦК. Я перебуваю закордоном на протезуванні, бо підвернув ногу, поки біг до кабінету воєнкома. Тому на визначену дату я не встигну. Після повернення звісно ж прийду в гості, хочу подивитись, як ви там служите. Тому, до зустрічі", – іронічно зазначив ветеран.

Симироз наголосив, що мобілізація звісно потрібна. Але такі ситуації, коли повістки приходять ветеранам з ампутаціями, демонструють, що "в роботі ТЦК просто хаос, який безпосередньо підриває обороноздатність країни".

"Без претензій, просто ця ваша імітація служби уже відверто підзадовбала. Якщо ви просто робите тупу розсилку навіть не дивлячись у справу особи, то давайте ми вас змінемо на онлайн-бот, а вас відправимо у бойові підрозділи, бо дивлюсь ви щось дуже втомились служити у теплому київському кабінеті", – обурився захисник.

Крім того він згадав, що уже пʼятий місяць як отримав І групу інвалідності внаслідок війни і мав би отримувати пенсію.

"Остання виплата від держави була у вересні 2023 року ще як військовослужбовцю при звільненні зі служби. Добре, що я йшов служити не за пенсіями і у мене є робота", – підсумував він.

Нагадаємо, Олег Симороз воював у складі 112 батальйону ТрО. Навесні 2022 року він захищав Київщину. Потім воював на Донбасі.

Ветеран Олег Симороз. Фото facebook.com/oleh.symoroz

Під час однієї з операцій, 20 жовтня 2022 року на кордоні Донецької та Луганської областей Симороз підірвався на протитанковій міні, отримав складні поранення, втратив багато крові і обидві ноги.

"Лікарі не мали впевненості, що я буду жити", – розповідав Олег в інтерв'ю "УП".