У Києві в кареті "швидкої" виявили групу чеченських диверсантів: частину з них знешкодили (фото)

У Києві в кареті "швидкої" виявили групу чеченських диверсантів: частину з них знешкодили (фото)

Диверсанти пересувалися Києвом каретою "швидкої".

У Києві українські військові розвідники затримали групу чеченських диверсантів, які пересувалися містом машиною "швидкої".

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Доблесними українськими військовими розвідниками (ГУР МОУ) у Києві було розстріляно частину чеченських диверсантів, а частину - затримано. Вони пересувалися Києвом машиною швидкої допомоги!", - написав Геращенко у своєму Telegram-каналі.