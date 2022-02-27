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У Києві в кареті "швидкої" виявили групу чеченських диверсантів: частину з них знешкодили (фото)

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У Києві в кареті "швидкої" виявили групу чеченських диверсантів: частину з них знешкодили (фото)

Facebook/Антон Геращенко

Диверсанти пересувалися Києвом каретою "швидкої".

У Києві українські військові розвідники затримали групу чеченських диверсантів, які пересувалися містом машиною "швидкої".

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Доблесними українськими військовими розвідниками (ГУР МОУ) у Києві було розстріляно частину чеченських диверсантів, а частину - затримано. Вони пересувалися Києвом машиною швидкої допомоги!", - написав Геращенко у своєму Telegram-каналі.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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