У Києві вчергове пролунали вибухи: уламки БпЛА влучили у житловий будинок

Надзвичайники та комунальники працюють на місцях влучань.
У Києві зранку 26 вересня знову пролунала серія вибухів.
Про це повідомляє Суспільне.
У повідомленні вказується, що вибухи пролунали близько 6 ранку.
Перед вибухами мер столиці Віталій Клично заявив, що в місті працюють сили протиповітряної оборони.
"В Оболонському районі столиці працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях!" - йдеться у заяві.
Пізніше Кличко повідомив про виклик екстрених служб у Печерський район.
"У Печерському районі, де впали уламки БпЛА, сталася розгерметизація газової труби на першому поверсі житлової пʼятиповерхівки. Всі служби на місці. Попередньо — без постраждалих", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві Івано-Франківську пролунали вибухи, повідомлялося ППО.
Крім того, ми раніше інформували, що у Києві та на Хмельниччині пролунали повторні вибухи.
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