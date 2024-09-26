У Києві вчергове пролунали вибухи: уламки БпЛА влучили у житловий будинок

Надзвичайники та комунальники працюють на місцях влучань.

У Києві зранку 26 вересня знову пролунала серія вибухів.

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Про це повідомляє Суспільне.

У повідомленні вказується, що вибухи пролунали близько 6 ранку.

Перед вибухами мер столиці Віталій Клично заявив, що в місті працюють сили протиповітряної оборони.

"В Оболонському районі столиці працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях!" - йдеться у заяві.

Пізніше Кличко повідомив про виклик екстрених служб у Печерський район.

"У Печерському районі, де впали уламки БпЛА, сталася розгерметизація газової труби на першому поверсі житлової пʼятиповерхівки. Всі служби на місці. Попередньо — без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві Івано-Франківську пролунали вибухи, повідомлялося ППО.

Крім того, ми раніше інформували, що у Києві та на Хмельниччині пролунали повторні вибухи.

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