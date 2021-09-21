У Києві відбувся Форум за участю інвесторів, представників великого бізнесу, влади та іноземних гостей

Київський інвестиційний форум зібрав гостей з усього світу. Подія, традиційно, була присвячена обговоренню умов розвитку столиці. За словами мера Києва Віталія Кличка, в місті створюється майже чверть ВВП України. На одного киянина припадає прямих інвестицій у 6 разів більше, ніж у середньому по державі.

Як приклад перед журналістами він навів той факт, що фармацевтична компанія "Фармак" інвестує 90% свого прибутку у власний розвиток. "Фармак" презентував концепт розвитку компанії, в якому 90% з прибутку інвестується у власний розвиток і вдосконалення роботи. Моє завдання як мера – бути по-справжньому бодігардом для такого бізнесу. Я розумію, що будь-які інвестиції – це створення нових робочих місць та надходження податків", – зазначив Кличко.

В свою чергу, виконавчий директор компанії "Фармак" Володимир Костюк оголосив, що в Києві на Подолі за кілька років буде збудовано новий R&D-центр (від англ. Research and Development – ред.), в який інвестують близько 30 млн євро. У новому центрі будуть розроблятися та тестуватися нові сучасні лікарські засоби.

"Ми інвестуємо в науку, технології, щоб створювати цікаві, престижні, наукоємні робочі місця для українців і киян. Ми дійсно віримо в те, що в Україні має бути сильна фармацевтична галузь. Ми віримо в науку, інновації, Україну і, звичайно, в Київ", – зазначив Костюк.

Також він розповів, що під час пандемії країни значно переглянули роль системи охорони здоров’я для населення. Особливо це було в перші місяці пандемії, коли сталися суттєві розриви постачань. Деякі країни обмежили постачання сировини і матеріалів для виготовлення лікарських засобів, зупинялись логістичні маршрути, авіасполучення, морські порти, частково транспортні перевезення. Але українська фармацевтична промисловість впоралась із викликами. Наприклад, "Фармак" суттєво перепрофілював своє виробництво під потреби, що з’явились.

"Ми дуже швидко змінювали наші плани виробництва, щоб забезпечити саме той попит, що був у певний час. Звісно, і на нашому підприємстві хворіли, деяким працівникам доводилось працювати по декілька змін поспіль. Загалом фармацевтична галузь впоралась і у нас не виникло дефіциту ліків", – зазначив Костюк.

За його словами, "Фармак" також обмежив експорт, тому що на компанію розраховували в Україні. "Добре підготовлена фармацевтична галузь не з’являється просто так. Це результат роботи десятиліть, коли в неї постійно інвестують. Наприклад, компанія "Фармак" інвестує 90% свого прибутку щороку в модернізацію, створення нових виробничих потужностей, ІТ-рішень. Протягом останніх 15 років наша компанія інвестувала близько 150 млн доларів у нові виробництва і технології. Тільки минулого року ми запустили новий виробничий цех із виготовлення асептичних лікарських засобів, в який інвестували 50 млн доларів протягом кількох років. Там випускають лікарські засоби, які потрібні українцям і громадянам інших країн. Крім того, "Фармак" інвестував протягом десяти років 100 млн доларів у розроблення, дослідження і створення нових лікарських засобів", – розповів виконавчий директор компанії "Фармак".

Наразі в компанії працює близько 3000 співробітників. На підприємстві отримують ринкову конкурентоздатну заробітну плату, яку щороку переглядають. "Протягом останніх п’яти років ми підвищили середню зарплатню в 2,5 рази. "Фармак" є найбільшим експортером лікарських засобів і найбільшим платником податків серед фармацевтичних компаній в України, що у черговий раз свідчить про наш відповідальний підхід до ведення бізнесу", – констатував Володимир Костюк.

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