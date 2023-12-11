У Києві відбувся наймасовіший дитячий танцювальний флешмоб на підтримку дітей, які борються з раком

9 грудня у Києві відбувся масштабний дитячий танцювальний флешмоб під назвою «Волю в кулак». Благодійний захід ініціювала українська рок співачка Марта Липчей, щоб підтримати онкохворих дітей, які опинилися у двох війнах: з раком та війною в країні.

У флешмобі взяли участь 386 дітей, які виконали запальний танець під однойменний хіт Марти. Благодійна подія увійшла до Книги рекордів України як наймасовіший дитячий танцювальний флешмоб у торгово-розважальному центрі.

«Цей флешмоб та рекорд України, який ми зробили разом з фондом «Таблеточки» та дітьми з Києва, ми присвячуємо кожній дитині, яка прямо зараз бореться з раком, кожній українській сімʼї, яка зіткнулася з хворобою найрідніших та протистоїть недузі. Так, у світі стаються речі, яких не мало б бути. І дитячий рак — серед них. Але у складні часи, важливо не залишатися сам на сам з проблемою. І ми дуже хочемо, щоб всі діти, які боряться з хворобою, відчували: на їхньому боці не тільки батьки й лікарі, на їхньому боці — всі ми», — розповідає про подію ініціаторка флешмобу рок-співачка Марта Липчей.

За даними фонду «Таблеточки» щодня три українські сім’ї дізнаються, що у їхньої дитини рак. Під опікою фонду щомісячно перебувають 500 дітей, закривати потреби яких стає все складніше.

«У ці складні часи, коли наша країна переживає війну, не зупиняється й інша боротьба — з дитячим раком. На фоні постійних трагедій голоси дітей, життя яких буквально залежить від того, чи отримають вони вчасно ліки, звучать все тихіше. Попри все, ми продовжуємо допомагати. Такі ініціативи є надзвичайно важливими та потрібними, адже завдяки їм діти та їхні сім’ї не залишаться на самоті у боротьбі з раком», — коментує Світлана Пугач, директорка зі стратегічних партнерств фонду.

Під час заходу Світлана Мацола, дружина відомого бізнесмена та мецената Андрія Мацоли, керівниця продюсерського центру «Мьюзік Бразерс», артисткою якого є Марта Липчей, оголосила про значний благодійний внесок у розмірі одного мільйона гривень для підопічних фонду «Таблеточки». Ці кошти будуть спрямовані на критичні медичні потреби онкохворих дітей, зокрема життєво важливі ліки. Особливу увагу буде приділено рідкісним та специфічним препаратам, які не фінансуються державою, але є невід'ємною частиною ефективного лікування.

«У ці складні часи ми маємо захищати життя усіма способами. Не можна допустити, щоб хвороба забирала дитячі життя лише тому, що не вистачає коштів на лікування. Коли хворіють діти – це дуже боляче. Бо діти – наше все, наше майбутнє. Нехай всі діти одужають, виростуть і житимуть. А завдяки їм — житиме й розквітатиме Україна», — каже Світлана Мацола.

Благодійний фонд «Таблеточки» є найбільшим в Україні фондом у сфері дитячої онкології, який працює з 2011 року, надаючи допомогу дітям та їхнім сім’ям на кожному етапі лікування від раку. За час роботи фонду адресну допомогу отримали понад 7 500 сімей. Наразі під опікою фонду щомісячно перебувають 500 дітей — це онкохворі діти, які лікуються в Україні, а також ті, хто був змушений виїхати на лікування за кордон.