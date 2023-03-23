У Києві відновить роботу одна з наземних станцій метро: як працюватиме під час повітряних тривог

У Києві від 1 квітня для пасажирів відновить роботу станція метро "Гідропарк".

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Наразі на станції метро "Гідропарк" працюватиме поки вестибюль № 1.

Повз станцію "Дніпро" поїзди, як і наразі, слідуватимуть без зупинки.

Під час повітряних станція "Гідропарк", що розташована на наземній ділянці метрополітену, буде закриватися для пасажирів.

Укриттями для населення слугуватимуть лише підземні станції. А поїзди під час тривог не курсуватимуть наземними ділянками задля безпеки пасажирів.

Рух поїздів"червоною" гілкою підземки під час повітряних тривог здійснюватиметься від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна".

Нагадаємо, що від 26 березня громадський транспорт Києва працюватиме на годину довше через зміну тривалості комендантської години.

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