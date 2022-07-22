У Києві відому мережу військових магазинів викрили на махінаціях з амуніцією на 8 мільйонів: фото

Засновника та керівника однієї зі київських мереж магазинів, що спеціалізуються на продажі товарів військового призначення, викрили на махінаціях з гуманітарною допомогою. Організатори оборудки намагались нелегально продати майже 2 тис. пластин для бронежилетів, шоломів та іншої військової амуніції на загальну суму понад 8 млн грн.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Як виявилося, у квітні 2022 року підприємці запропонували одній зі столичних військових частин привезти для них безплатно бронепластини та захисні шоломи. Вони обіцяли закупити їх за власні гроші за кордоном та передати військовим, як гуманітарну допомогу. Для цього бізнесмени попросили надати їхньому підприємству сертифікат на ввезення відповідного товару, що дозволяло уникнути проходження митних формальностей та сплати митних платежів до державного бюджету.

Після отримання відповідного сертифікату, зловмисники завезли з Польщі до України 1,5 тис. бронепластин та 300 захисних шоломів. Задекларована вартість товару на той момент становила понад 800 тис. гривень. За попередніми оцінками, ринкова вартість становить приблизно 8 млн грн.

"Надалі, замість того, аби безкоштовно передати товар військовим, підприємці запропонували керівництву частини укласти з ними договір купівлі-продажу та викупити шоломи та пластини за ринковою вартістю. Коли військові відмовили, підприємці почали тиснути на них.

Водночас бронепластини та шоломи були виставлені на продаж через мережу власних магазинів", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували в СБУ, захисне спорядження на понад 8 млн грн мали отримати військові з Національної гвардії.

21 липня слідчі ДБР провели 8 обшуків за місцями проживання ділків, у магазинах та на складах. У зловмисників вилучили 120 тис. незареєстрованих набоїв до вогнепальної зброї.

Власнику та керівнику торгової мережі повідомили про підозру у продажі товарів (предметів) безоплатної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Підозрюваним загрожує позбавлення волі до 7 років.

Наразі слідчі перевіряють наявність інших фактів незаконних дій із гуманітарною допомогою, вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

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