У Києві відправили повістку померлому журналісту: що відповіли у ТЦК

У ТЦК визнали, що подібні випадки не є одиничним і трапляються через те, що громадяни не оновлюють свої персональні дані.

У Київському міському ТЦК відреагували на скандал із врученням повістки вже померлому спортивному журналістові Артему Франкову.

У ТЦК пояснили, що не володіють достовірною інформацією про осіб, які можуть бути призвані на військову службу.

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"Подібні випадки не є одиничним і трапляються через те, що громадяни не оновлюють свої персональні дані вчасно безпосередньо в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Крім того, невірні дані щодо громадян можуть подавати інші державні реєстри. Відтак ТЦК та СП не володіє повною і достовірною інформацією щодо осіб, які можуть бути призвані на військову службу", – йдеться в повідомленні.

Тому у ТЦК закликають військовозобов'язаних "своєчасно та обов'язко" оновлювати облікові дані.

Також там нагадали "про адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку та ухилення від призову на військову службу за мобілізацією в особливий період".

Нагадаємо, відомий український спортивний журналіст Артем Франков пішов з життя 31 жовтня 2023 року. Він помер після другого інсульту у віці 53 років.

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