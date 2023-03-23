У Києві викладача звинуватили у “катуванні тварин” на заняттях з ветеринарної медицини

Результати експерименту на живій тварині було викладено в офіційних публікаціях на сайті університету та у соціальних мережах.

Українська громадська організація URSA вимагає захистити лабораторних тварин, яких використовують для навчання студентів без застосування анестезії. Як приклад “катування тварин” зоозахисники навели дослід на заняттях на факультеті ветеринарної медицини Національного університету біоресурсів і природокористування.

У повідомленні на Facebook-сторінці йдеться, що викладач продемонстрував на живій тварині без використання анестезії механізми рефлекторної зупинки дихання під впливом аміаку на рецептори слизової оболонки органів.

Результати цього експерименту було викладено в офіційних публікаціях на сайті університету та у соціальних мережах.

За словами зоозахисників, студенти начебто "неодноразово просили викладачів припинити знущання над тваринами", посилаючись на те, що "у підручниках зазначено, що всі дослідження на живих істотах мають проводитись під анестезією". Однак, студентам відповідали, що “тільки так можна навчитися".

У громадській організації посилаються на статтю 26 Закону України про захист тварин від жорстокого поводження, який забороняє проведення на тваринах демонстрацій у навчальних цілях, якщо вони можуть бути проведені на неживих об’єктах, зокрема демонстрації рефлекторної діяльності організму.

“Щороку понад 150 мільйонів тварин помирає в лабораторіях під час наукових експериментів та тестувань... Постійне невиправдане катування тварин під прикриттям "навчання та науки" потрібно припиняти", - наголосили в організації.

Нагадаємо, в Івано-Франківську під час моніторингу соціальних мереж дільничний офіцер поліції виявив опубліковане відео знущань з єнота. Тварину помістили в центрифугу сушильної машини і увімкнули її на кілька секунд.

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