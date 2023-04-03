У Києві винесли вирок майору, який п’яним збив трьох курсанток

Сторона захисту ще не визначилася, чи подаватиме апеляцію.

Шевченківський райсуд столиці 3 квітня засудив до шести років в’язниці майора Української військово-медичної академії Володимира Холодного, який у серпні 2020 року п’яним збив трьох студенток першого курсу.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на адвоката Холодного.

Прокурорка вимагала для Холодного максимального покарання – 8 років ув'язнення. Він визнав провину, але просив про пом'якшення вироку. Адвокат стверджує, що підсудний протягом двох років не працював через те, що не міг влаштуватися. Тож він не отримував доходу, щоб допомагати постраждалим або забезпечувати родину.

Водночас Холодний все ж має виплатити 249 тисяч гривень на лікування постраждалих. Нагадаємо, що внаслідок наїзду авто Холодного у двох дівчат ампутували по одній нозі, у третьої були переламані ноги.

Крім ув’язнення, суд заборонив майору сідати за кермо авто до трьох років. Змінився і запобіжний захід — суд ухвалив взяти обвинуваченого під варту.

Суд визнав чоловіка винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілим.

Нагадаємо, влітку 2020 року у Києві нетверезий Володимир Холодний автівкою збив трьох курсанток. До столичного воєнного госпіталю дівчат привезли із тяжкими травмами. 46-річного кермувальника затримали. У поліції підтвердили, що водій у стані сп'яніння, не впоравшись із керуванням, скоїв наїзд на трьох студенток-медикинь військового вишу, які стояли біля будівлі.

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