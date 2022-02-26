У Києві військові та поліція знищили групу російських диверсантів

У Дарницькому районі столиці знищено групу російських диверсантів.

Про це повідомив радник МВС Антон Геращенко.

"В Дарницькому районі під час спроби прориву через блок пост, співробітниками поліції та ЗСУ було знищено групу Російсько-фашистських диверсантів", - повідомив він.

Як повідомлялося, у Києві задля ефективнішої оборони змінили час комендантської години. Вона діятиме від 17:00 до 8:00. "Задля більш ефективної оборони столиці та безпеки її мешканців від сьогодні, 26 лютого 2022 року, комендантська година діятиме з 17:00 до 08:00. Такий час комендантської години запроваджується до ранку 28 лютого.

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