У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся будинок та автівки: постраждали двоє людей

Одного постраждалого госпіталізували.
У Соломʼянському районі Києва внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника сталося займання у житловому будинку.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Він заявив, що крім будинку також загорілося кілька автівок.
"У Соломʼянському районі після падіння уламків БпЛА займання в житловому будинку. Палають також декілька автівок. Займання й у торгівельному приміщенні. Всі екстрені служби на місці", - йдеться у повідомленні.
Пізніше столичний голова додав про двох постраждалих.
"Одного постраждалого в Соломʼянському районі госпіталізували. А одній жінці медики надали допомогу на місці", - заявив Кличко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві в ніч проти 29 жовтня пролунав потужний вибух після оголошення повітряної тривоги.
Крім того, ми раніше інформували, що у Київській області сили протиповітряної оборони працюють по ворожих безпілотниках.
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