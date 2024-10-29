У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся будинок та автівки: постраждали двоє людей

У Соломʼянському районі Києва внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника сталося займання у житловому будинку.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він заявив, що крім будинку також загорілося кілька автівок.

"У Соломʼянському районі після падіння уламків БпЛА займання в житловому будинку. Палають також декілька автівок. Займання й у торгівельному приміщенні. Всі екстрені служби на місці", - йдеться у повідомленні.

Пізніше столичний голова додав про двох постраждалих.

"Одного постраждалого в Соломʼянському районі госпіталізували. А одній жінці медики надали допомогу на місці", - заявив Кличко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві в ніч проти 29 жовтня пролунав потужний вибух після оголошення повітряної тривоги.

Крім того, ми раніше інформували, що у Київській області сили протиповітряної оборони працюють по ворожих безпілотниках.

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