У Києві водій вантажівки на "зебрі" збив двох пішоходів і втік з місця ДТП

Порушника відшукали і затримали.

У Києві в Оболонському районі водій вантажівки "МАН"збив двох пішоходів, які переходили проїжджу частину нерегульованим пішохідним переходом. Потерпілих ушпиталили з травмами.

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Про це повідомляє поліція Києва.

ДТП сталася учора, 15 жовтня, пізно ввечері на проспекті Степана Бандери в Оболонському районі столиці.

47-річний водій вантажівки "МАН", перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, скоїв наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу "зеброю" та втік з місця події.

Патрульні поліцейські зупинили порушника на Столичному шосе. Водія затримали. Прилад Драгер показав 2.68 проміле вмісту алкоголю у нього.

Внаслідок події, потерпілих 44 та 25 років госпіталізували до лікарні.

"За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 ККУ - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого", - -зазначили у поліції Києва.

Зараз слідчі готують водію повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що селі Великі Лучки на трасі Мукачево-Чоп зіткнулись легковий автомобіль та евакуатор. У ДТП загинуло 4 людей.

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