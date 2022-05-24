У Києві волонтери запрошують усіх плести "кікімори": шукають добровольців

Цей маскувальний костюм може врятувати життя солдата, тому дуже важливо створити їх якнайбільше, йдеться у сюжеті програми "Сніданок з 1+1".

"Є критична потреба в кікіморах. Це маскувальний костюм. У такому плащі-невидимці людину не бачить навіть тепловізор", – розповідає координатор організації "Печерські котики" Катерина Майстренко.

Процес створення "кікімор" дуже трудомісткий. На один рукав такого одягу одна людина із досвідом витрачає 5 годин. На плетіння всього виробу може піти до трьох днів, якщо його плетуть 8 годин на день 3-4 особи. Створення "кікімори" складається з двох етапів: нарізання тканини та безпосередньо плетіння.

Тому всіх охочих запрошують на майстер-клас – його тривалість складає півгодини. Запрошуються і діти, які можуть підписати листівку-оберіг для воїнів ЗСУ, до яких вирушать ці захисні костюми.

Катерина закликає всіх українців об'єднуватися в групи, знайти приміщення і розпочинати виготовлення такого необхідного для українських воїнів захисного одягу. Своєю чергою організація поділиться з усіма охочими технологіями та схемами створення "кікімор".

Важливо пам'ятати, що одна "кікімора" – це одне збережене життя та один крок до перемоги.

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