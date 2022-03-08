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У Києві всіх добровольців закликають приєднатися до захисту столиці

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У Києві всіх добровольців закликають приєднатися до захисту столиці

Скріншот

Сьогодні перші автобуси з евакуацією населення вирушають до Івано-Франківська.

У Києві всіх добровольців закликають приєднатися до захисту столиці, а також забезпечення безпеки евакуаційних автобусів.

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

“Люди, які не задіяні у Збройних силах України, Теробороні, дуже потрібно поїхати на Київ. Будь ласка, звертайтесь на перший поверх Білого дому. Це потрібно саме зараз, коли є велика небезпека. Прохання передавати цю інформацію. Сьогодні перші автобуси з евакуацією населення вирушають до Івано-Франківська”, — наголосив Руслан Марцинков.

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