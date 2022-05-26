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У Києві з'явились 3D-тури зруйнованими та пошкодженими внаслідок війни будівлями

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У Києві з'явились 3D-тури зруйнованими та пошкодженими внаслідок війни будівлями

скриншот / Київ цифровий

Тепер усі охочі можуть ознайомитися з тим, як Росія зруйнувала будинки у столиці України через 3-D тури, не виходячи навіть з власного дому.

На туристично-культурному хабі з'явились 3D-тури зруйнованими та пошкодженими будівлям Києва внаслідок нападу Росії.

Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) та заступник голови КМДА Петро Оленич.

"Важливо зафіксувати воєнні злочини рф та поширювати інформацію. Ворог заплатить, а ми обов'язково все відновимо та переможемо", - зазначив він.

Віртуальні тури доступні на туристично-культурному хабі Києва тут.

За словами Оленича, туристично-культурний хаб Києва вже відвідали понад 100 тисяч користувачів з-понад 30 країн світу.

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