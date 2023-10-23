У Києві загинула людина на колії — рух міської електрички затримали

Киян закликали бути уважними під час переходу залізничних колій

У столиці поїзд зі станції Київ-Дніпровський у напрямку Почайни затримується до завершення слідчих дій через смерть людини на колії.

Про це повідомили Kyiv City Express.

"Зі Святошина о 21:31 вирушить підмінний електропоїзд", — йдеться у повідомленні.

Також містян закликали бути уважними під час переходу залізничних колій і навчати цьому дітей.

Нагадаємо, у Деснянському районі Києва сталася смертельна ДТП. Водій наїхів на 55-річного чоловіка на електросамокаті, який рухався у зустрічному напрямку та перетинав проїжджу частину у невстановленому місці.

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