У Києві закінчується посилена комендантська година: коли і якими надалі будуть обмеження

У Києві закінчується посилена комендантська година: коли і якими надалі будуть обмеження

Київ живе в умовах воєнного стану.

Завтра, 28 лютого, в Києві від 8 години ранку закінчиться посилена комендантська година. Але вона не скасовується зовсім.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко 27 лютого.

Від завтра комендантська година буде тривати, як було визначено раніше —від 22.00 до 7.00. У цей час рух власним транспортом, окрім того, що має спецперепустки, заборонено. Кличко наголосив, що ті люди, які перебуватимуть у цей час на вулиці, будуть вважатися членами диверсійних груп.

Навіть в дозволені години мер Києва просить людей виходити до міста виключно за нагальної необхідності - до магазину, аптеки. Також Кличко закликає підтримувати літніх і самотніх людей, яким необхідна допомога.

Водночас, він зауважив, що в столиці продовжують знешкоджувати диверсійні групи. У деяких районах відбуваються перестрілки.

"Місто живе в умовах воєнного стану. Не наражайтеся на небезпеку. Прошу всіх дотримуватися правил", - додав Кличко.

Нагадаємо, ЗСУ почали використовувати турецькі "Байрактари": противник зазнав втрат під час наступу.

ЗСУ збили вже два російські літаки ІЛ-76 з десантами.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

літаки - 27

гелікоптери - 26

танки - 146

бойові броньовані машини - 706

гармати -49

ЗРК "Бук" -1

"Гради" - 4

автомобільна техніка - 30

цистерни - 60

БпЛА ОТР2 - 2

кораблі і катери - 2

Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: