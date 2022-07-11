У Києві засудили заступника директора школи, який розбещував 10-річну школярку

У Києві суд виніс вирок 32-річному заступнику директора школи, який розбещував дитину.

Йому призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

У березні минулого року 32-річний чоловік заштовхнув дівчинку в ліфт та вчинив розпусні дії.

Також читайте У Миколаївській області правоохоронця підозрюють у зґвалтуванні дитини

"Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний, перебуваючи на вулиці Райдужній у Дніпровському районі столиці, помітив 10-річну дівчинку, яка йшла додому. Чоловік простежив за нею та, зайшовши до під’їзду будинку, силоміць заштовхнув її до ліфтової кабіни та здійснив розпусні дії. Коли ліфт зупинився, підозрюваний втік сходами", - розповідають у прокуратурі.

Збоченця оперативно розшукали і затримали. Ним виявився 32-річний місцевий житель, який працював на той час заступником директора з господарської роботи в одній із столичних шкіл.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнавав.

Суд визнав чоловіка винним в інкримінованому правопорушенні та засудив його до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в освітніх закладах для дітей дошкільного та шкільного віку, пов’язані з безпосереднім спілкуванням із дітьми строком на 3 роки.

Дані засудженого внесли до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи.

Крім цього засуджений має сплатити потерпілій моральну шкоду у сумі 25 тис. грн.

Нагадаємо, що у Дніпрі судили чоловіка, який поблизу заправки зґвалтував 11-річну дівчинку.

Читайте також: