У Києві затримали банду розбійників, які труїли людей специфічним алкогольним “коктейлем”: фото

У Києві затримали банду розбійників, які труїли людей специфічним алкогольним “коктейлем”: фото

Одна з жертв розбою через отруєння померла.

У Києві затримали злочинну групу із п’яти осіб, яких підозрюють у вчиненні розбійних нападів на громадян із використанням сильнодіючих лікарських препаратів.

Про це в понедылок, 11 жовтня, повідомили у пресслужбі Нацполіції.

За даними слідства, фігуранти кримінального провадження знайомились із відвідувачами розважальних закладів та просто з людьми на вулицях столиці, пропонували їм випити алкоголь, в який непомітно підсипали лікарський препарат, що викликав втрату свідомості. Після цього зловмисники забирали цінні речі випадкових знайомих та втікали. Внаслідок таких дій правопорушників один з потерпілих помер від отруєння.

За участю бійців спецпідрозділу КОРД учасників банди затримали. Ними виявилися четверо чоловіків - 1981, 1986, 1987 та 1997 років народження, а також 41-річна жінка.

“Поліцейські провели чотири обшуки, у тому числі за місцями проживання осіб, причетних до вчинення злочинів. У результаті вилучено флакони та блістери з різними сильнодіючими лікарськими препаратами, а також предмет, схожий на бойову гранату”, - йдеться у повідомленні пресслужби.

Кримінальні провадження відкрито за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) та ч.2 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Києві припинили діяльність злочинного угруповання "колекторів", яке створили адвокат та працівник страхової компанії.

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