У Києві затримали чоловіка, який із 20 друзями з автоматами обеззброїв патрульних

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

У Києві затримали чоловіка за посягання на життя полісменів.

Так, на одному з блокпостів столиці копи зупинили авто Audi Q7, за кермом якого була 52-річна жінка. Як повідомляє пресслужба київської міської прокуратури, водійка надала документи з ознаками підробки.

Жінка одразу викликала на підмогу свого чоловіка, який прихопив із собою 20 "друзів", озброєних автоматами. Вони погрожували розстріляти правоохоронців.

"Чоловік почав нецензурно ображати поліцейських, звинувачуючи у безпідставній зупинці автомобіля його дружини, та наказав групі підтримки відібрати у патрульних зброю. Невідомі, оточивши поліцейських та спрямувавши на них зброю, виконали злочинну вказівку", – йдеться у повідомленні.

Після інциденту зловмисники вирушили до Броварів, що на Київщині. Правоохоронцям вдалося встановити та затримати чоловіка, який керував невідомими та надавав їм вказівку відібрати у поліцейських зброю.

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Наразі 57-річному чоловіку повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Також встановлюються інші особи, які причетні до злочину.

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