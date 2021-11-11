У Києві затримали іноземця, який завдав компанії збитків у 950 тисяч євро і втік до України

За це йому загрожує до 10 років в'язниці.
У Києві правоохоронці затримали іноземця, який підозрюється у шахрайстві та зловживання довірою.
Про це повідомили у Департаменті карного розшуку Нацполіції.
Як з'ясувалося, 65-річного громадянина Німеччини затримали у столиці 11 листопада. Попередньо, чоловік завдав холдингу, в якому працював, збитків на суму 950 тисяч євро.
У поліції кажуть, що у Німеччині за це йому загрожує 10 років ув'язнення.
“Іноземець перебував у міжнародному розшуку з червня поточного року. Розшукуваного доставлено до Шевченківського УП ГУНП в місті Києві для складання процесуальних документів з метою подальшого арешту та екстрадиції”, — підкреслили в Департаменті карного розшуку.
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