У Києві затримали іноземця, який завдав компанії збитків у 950 тисяч євро і втік до України

У Києві затримали іноземця, який завдав компанії збитків у 950 тисяч євро і втік до України

За це йому загрожує до 10 років в'язниці.

У Києві правоохоронці затримали іноземця, який підозрюється у шахрайстві та зловживання довірою.

Про це повідомили у Департаменті карного розшуку Нацполіції.

Як з'ясувалося, 65-річного громадянина Німеччини затримали у столиці 11 листопада. Попередньо, чоловік завдав холдингу, в якому працював, збитків на суму 950 тисяч євро.

У поліції кажуть, що у Німеччині за це йому загрожує 10 років ув'язнення.

“Іноземець перебував у міжнародному розшуку з червня поточного року. Розшукуваного доставлено до Шевченківського УП ГУНП в місті Києві для складання процесуальних документів з метою подальшого арешту та екстрадиції”, — підкреслили в Департаменті карного розшуку.

Читайте також:

Агенції для пошуку роботи за кордоном: як не натрапити на шахраїв

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання