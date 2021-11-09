У Києві затримали керівника донецької катівні "Ізоляція" Куликовського

За словами жертв, під керівництвом бойовика Палича в’язнів били, різали, душили, топили, катували електричним струмом та ґвалтували.

У Києві затримали головного ката в’язниці донецьких бойовиків “Ізоляція” Дениса Куликовського.

Про це у вівторок, 9 листопада, повідомив у Facebook журналіст, колишній в’язень "Ізоляції" Станіслав Асєєв.

“У Києві затримано головного воєнного злочинця Ізоляції – Куліковського Дениса, він же Палич. Тепер можу сказати, що життя прожив не даремно”, – написав Асєєв.

Раніше "ТСН. Тиждень" повідомляв, що Куликовському – 36 років. Зазвичай його звали “Аїд” або “Палич”. Більшість рідних живе на підконтрольній Україні території.

Станіслав Асєєв/Facebook

За словами колишньої дружини, Палич втік з "ДНР" ще у 2019 році нібито до Росії.

Жив у Курахово, у 2014-му приєднався до лав бойовиків. До того працював у СІЗО чи колонії. Був одружений, має сина.

Орієнтовно у 2015-2018 роках "Палич" керував "Ізоляцією" – колишньою мистецькою платформою міста Донецьк, яку бойовики ОРДО переобладнали у концтабір для ворогів свого режиму.

Багато колишніх в’язнів "Ізоляції" із жахом згадують Куликовського як головного ката в’язниці. Він прирікав людей на тортури та іноді особисто катував полонених і простих громадян, яких звинувачували у діяльності проти так званої "ДНР."

За словами його жертв, під керівництвом Палича в’язнів били, різали, душили, топили, катували електричним струмом та ґвалтували.

Окрім цього, Куликовський практикував такі методи психологічного впливу як поховання заживо та інсценування розстрілів.

Фабрика болю: як "Ізоляція" за часи війни перетворилася на страшну таємну катівню

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