У Києві затримали росіян, які переправляли своїх співвітчизників до України для діяльності проти підрозділів ЗСУ

У Києві затримали росіян, які переправляли своїх співвітчизників до України для діяльності проти підрозділів ЗСУ

Їм загрожує до дев’яти років позбавлення волі, а також конфіскація майна і позбавленням права обіймати певні посади.

У Києві правоохоронці затримали росіян, які незаконно переправляли осіб через державний кордон України.

Про це розповів заступник начальника слідчого управління поліції Києва Артем Родигін.

Правоохоронці встановили, що група громадян РФ протягом 2021–2022 років незаконно переправляли громадян країни-агресорки через державний кордон України для злочинної діяльності проти військових підрозділів ЗСУ та інших військових формувань. Затримані - росіяни 1992 та 1998 років народження.

Росіяни орендували житло в Києві а потім шукали українців для сприяння їхній злочинній діяльності. Зокрема, громадяни України потрібні були росіянам, щоб відкривати в банках на своє ім’я рахунки, здійснювати необхідні перераховування коштів, допомагати пересуватись в Україні. Також вони передавали відомості, які можуть зашкодити суверенітету та територіальній цілісності України.

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Під час проведених обшуків у фігурантів виявлено та вилучено банківські картки, на які перераховувались кошти, а також засоби зв’язку та флеш-накопичувачі. Трьох зловмисників затримано і повідомлено їм про підозру у скоєнні відповідних злочинів.

Також їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правопорушникам загрожує до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років з конфіскацією майна.

У межах слідства правоохоронці встановлюють причетність вказаних осіб до інших злочинів.

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