У Києві затримали росіянина, який фотографував будівлі та заявляв, що "готується до наступу": фото

У Києві затримали росіянина, який фотографував будівлі та заявляв, що "готується до наступу": фото

Окупант писав, що "готується до наступу" в українській столиці.

У Києві 5 березня об 11:00 патрульні виявили "туриста" з Росії, який фотографував будівлі на перетині вулиці Максима Кривоноса та проспекті Валерія Лобановського.

Про це повідомила патрульна поліція Києва.

"Чоловік виявився громадянином "дуже дружньої" держави. В мобільному телефоні гостя виявлено фото будинків, дворів з позначками, замальовану схему. Також в переписці із земляками, чоловік повідомив, що купує базуку та готується до наступу. Затриманого патрульні доставили до Солом'янського управління поліції для встановлення обставин справи", - йдеться у повідомленні.

Facebook / Патрульна поліція Києва