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У Києві затримали росіянина, який фотографував будівлі та заявляв, що "готується до наступу": фото

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У Києві затримали росіянина, який фотографував будівлі та заявляв, що "готується до наступу": фото

Окупант писав, що "готується до наступу" в українській столиці.

У Києві 5 березня об 11:00 патрульні виявили "туриста" з Росії, який фотографував будівлі на перетині вулиці Максима Кривоноса та проспекті Валерія Лобановського. 

Про це повідомила патрульна поліція Києва. 

"Чоловік виявився громадянином "дуже дружньої" держави. В мобільному телефоні гостя виявлено фото будинків, дворів з позначками, замальовану схему. Також в переписці із земляками, чоловік повідомив, що купує базуку та готується до наступу. Затриманого патрульні доставили до Солом'янського управління поліції для встановлення обставин справи", - йдеться у повідомленні. 

© Facebook / Патрульна поліція Києва
Facebook / Патрульна поліція Києва
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Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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