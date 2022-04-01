У Києві затримано чоловіка за розповсюдження інформації щодо зруйнованих об’єктів: фото

Фігурантом виявився 30-річний уродженець Маріуполя, який тимчасово проживає у Києві.

У Києві правоохоронці затримали чоловіка за розповсюдження інформації щодо зруйнованих об’єктів.

За допомогою різних телеграм-каналів зловмисник надсилав фотографії зруйнованих російськими окупантами будівель та об’єктів інфраструктури іншим прихильникам "руського мира". Його дії кваліфіковано як посягання на територіальну цілісність і недоторканість України.

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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Під час відпрацювання оперативної інформації співробітниками Оболонського управління поліції спільно із працівниками Служби безпеки України було викрито чоловіка, який за допомогою телеграм-каналу викладав фото ракетних ударів по будівлям та об’єктам інфраструктури. Правоохоронці встановили особу зловмисника та провели невідкладний обшук за місцем його проживання.

Як зазначив начальник Оболонського управління поліції Віктор Михайленко, поліцейські з’ясували, що окрім фотографій пошкоджених об’єктів чоловік ще й нецензурно висловлювався стосовно роботи військових, які захищають територію України від російських окупантів.

"У тісній взаємодії із працівниками Служби безпеки України ми з’ясували, що фігурантом виявився 30-річний уродженець Маріуполя, який тимчасово проживає у Києві. Під час проведення обшуку за місцем його мешкання нами виявлено та вилучено грошові кошти в сумі сто три тисячі російських рублів, чотири ноутбуки, п’ять мобільних телефонів, фотоапарат, жорсткий диск, флеш-накопичувачі різного типу, бінокль дальністю тисяча метрів та блокноти із записами. Вилучені речі направлені на проведення експертного дослідження", - зазначив він.

Слідчі Оболонського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України - посягання на територіальну цілісність і недоторканість України.

Наразі правопорушником займаються профільні служби.

За скоєне зловмиснику загрожує від трьох до п’яти років ув’язнення з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що українські війська відтискають російських військових подалі від Києва, роблячи фактично неможливим штурм столиці.

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