У Києві завершили ліквідацію наслідків масованої атаки: в ДСНС повідомили кількість загиблих (фото)

У багатоповерхівці, що у Голосіївському районі, загинуло четверо людей.
Роботи з ліквідації наслідків масованої атаки по Києву 7 лютого завершено. Одною з основних цілей стала саме столиця України. У багатоповерхівці, що у Голосіївському районі, загинуло четверо людей. З будинку евакуйовано 40 мешканців та 28-врятовано.
Про це заявила Державна служба України з надзвичайних ситуацій ввечері 7 лютого.
За даними ДСНС, постраждало 39 людей. Психологічну допомогу надано 85 людям.
"Пожежу ліквідовано. Аварійно-рятувальні роботи завершено о 20:10", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ворог здійснив серію ударів, 7 лютого, використовуючи – ударні БпЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети.
Одною з основних цілей став Київ.
Росіяни цілилися у дві високовольтні лінії та теплотрасу в Дніпровському районі.
Електропостачання вже відновили.
У Голосіївському районі уламки російської ракети влучили в будівлю СТО знищивши декілька десятків автомобілів.
Також постраждав багатоповерховий будинок, де спалахнула масштабна пожежа. Полум’я охопило верхні поверхи 18-ти поверхової житлової будівлі.
Нагадаємо, 7 лютого вранці росіяни могли атакувати Київ новою ракетою 3М22 "Циркон". Вона залишила глибоку вирву у Дніпровському районі. У Мережі вже публікують фото деталей від ракети з маркуванням.
Читайте також: