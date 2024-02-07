У Києві завершили ліквідацію наслідків масованої атаки: в ДСНС повідомили кількість загиблих (фото)

У багатоповерхівці, що у Голосіївському районі, загинуло четверо людей.

Роботи з ліквідації наслідків масованої атаки по Києву 7 лютого завершено. Одною з основних цілей стала саме столиця України. У багатоповерхівці, що у Голосіївському районі, загинуло четверо людей. З будинку евакуйовано 40 мешканців та 28-врятовано.

Про це заявила Державна служба України з надзвичайних ситуацій ввечері 7 лютого.

За даними ДСНС, постраждало 39 людей. Психологічну допомогу надано 85 людям.

Атака по Києву 7 лютого Фото: ДСНС

"Пожежу ліквідовано. Аварійно-рятувальні роботи завершено о 20:10", - йдеться у повідомленні.

Атака по Києву 7 лютого Фото: ДСНС

Нагадаємо, ворог здійснив серію ударів, 7 лютого, використовуючи – ударні БпЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети.

Атака по Києву 7 лютого Фото: ДСНС

Одною з основних цілей став Київ.

Атака по Києву 7 лютого Фото: ДСНС

Росіяни цілилися у дві високовольтні лінії та теплотрасу в Дніпровському районі.

Атака по Києву 7 лютого Фото: ДСНС

Електропостачання вже відновили.

Атака по Києву 7 лютого Фото: ДСНС

У Голосіївському районі уламки російської ракети влучили в будівлю СТО знищивши декілька десятків автомобілів.

Атака по Києву 7 лютого Фото: ДСНС

Також постраждав багатоповерховий будинок, де спалахнула масштабна пожежа. Полум’я охопило верхні поверхи 18-ти поверхової житлової будівлі.

Нагадаємо, 7 лютого вранці росіяни могли атакувати Київ новою ракетою 3М22 "Циркон". Вона залишила глибоку вирву у Дніпровському районі. У Мережі вже публікують фото деталей від ракети з маркуванням.

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