У Києві жінка розтрощила могили захисників "Да Вінчі", "Джуса" і Петриченка: подробиці

У Києві в ніч проти 20 червня невідомі розтрощили могили загиблих захисників України "Да Вінчі", "Джуса" і Петриченка на Аскольдовій могилі. Рідні вже показали, що коїться на місці інциденту.

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Познущалися з могил загиблих Героїв

Все трапилося в ніч проти 20 червня. Розгром на могилах загиблих Героїв помітив чоловік і зазняв усе на телефон. Такий вигляд зараз має могила Дмитра Коцюбайла, Героя України, командира батальйону "Вовки Да Вінчі".

"Крім того, варвари, бо по-іншому їх не назвеш, понівечили могилу пілота Андрія Пільщикова з позивним "Джус".

І, до речі, з могили "Джуса" знущаються не вперше. Навіть після смерті вороги не можуть змиритися з тим, що пам’ять про пілота живе. У жовтні 2023 року дівчина військового Меланія Подоляк написала, що з могили Андрія вкрали шеврони побратимів і це не перша така крадіжка. Вона зазначила, що має відео з камери спостереження одного епізоду, на якому добре видно “дорослого чоловіка” біля могили. Та й навіть це був не перший випадок. А цього разу розгромили і могилу бійця 59-ї Окремої мотопіхотної бригади Павла Петриченка. Автор відео розповідає, що, крім того, що на могилах влаштували безлад та побили лампадки, зловмисники залишили якісь написи на фотографіях та прапорах Героїв.

На розгром вже відреагувала дівчина "Да Вінчі" Аліна Михайлова. Тих, хто це зробив, обіцяє знайти.

"На могилах загиблих воїнів "Да Вінчі", "Джуса", Петриченка – сьогодні вночі зробили розгром. Сім'ї та друзі це відновлять. А ось вам, абсолютні пі****си, хто це зробив – буде дуже погано, бо ми знайдемо кожного".

Вона також закликала правоохоронців забезпечити охороною парк Аскольдова могила, де поховані бійці. Дещо згодом волонтерка та військовослужбовиця Аліна Михайлова уточнила, що відео опубліковане "не з метою нас пожаліти", а з метою "проінформувати вчергове - якого рівня потвори серед нас, знайти їх і показати наглядно, фізично що... покарання буде".

"Я перебуваю вже на БРці, в районі виконання, тож на могилі я не буду присутня. Бо це просто наразі не є можливим. Дякую за розуміння. З поліцією я на зв'язку. Максимально швидко включились у справу та тримають контакт"

Крім того, вона повідомила, що на місці події вже працюють слідчі й периметр загороджено.

"Зйомки вилучені й будуть проводитися слідчі дії. Переставляти, прибирати речі не дозволено поки що, тож прошу вас не спішити їхати та наводити лад на могилах. Дякую за підтримку".

Ну й звісно, у коментарях під відео у соцмережі українці не жалкують слів та виразів:

"Абсолютні паскуди... Буквально вчора там був, ще все було ціле"

"Ох же і падлюки, бояться й ненавидять їх навіть мертвих. І я не про виконавців, а про замовників. Виконавці, скоріш за все, якісь кон**ні безмозкі малолєтки, яких знайшли через ТГ чи ТікТок"

"Ждуни, або може ідіоти з Телеграму за 1000 рубльов…"

"Сподіваюсь, їх знайдуть швидше, ніж поліція. І покарання буде суворіше, ніж штраф чи умовний термін"

Вже відомо хто це зробив

За лічені години стало відомо, що до розгрому на могилах воїнів ймовірно причетна жінка, її зафіксували камери, що розміщені біля церкви Святого Миколая та навпроти поховань. Деталі розкрив отець Ігор, настоятель церкви. Він каже: охоронець, що перебував усередині, бачив жінку, але не одразу зрозумів, що саме вона робить, через низьку якість відео. Про це отець Ігор розповів виданню "Вечірній Київ".

"Камери в нас найпростіші, ми ж церква. А як зрозумів що жінка нищить поховання, – побіг до могил і вже побачив трагедію, все побите й поламане. А поряд кричала жінка, яка чомусь тримала в руках грузинський прапор”.

Водночас, виявилося, що пані, яка вимахувала грузинським прапором біля поховань, вже не раз з'являлася на Аскольдовій могилі. Настоятель храму, отець Ігор, згадав її, щойно побачив світлину, яку показав йому слідчий.

"Вона тут вже бувала. Кричала, вигукувала щось. А недавно, десь півтора тижня тому, рвалася у церкву, була боса і з болотом на ногах, бо якраз були дощі. По світлині, що показав поліцейський, – вона".

Яке покарання загрожує

На відео дійсно видно, що жінка пошкоджувала могили саме прапором, схожим на грузинський. Чим вона керувалася – невідомо, фото з її обличчям розлетілося всіма українськими пабліками. За справу взялася і прокуратура, якщо провину жінки доведуть – вона може сісти надовго.

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва розпочато кримінальне провадження за фактом наруги над могилами захисників України (ч. 2 ст. 297 КК України). На могилах зірвані та поламані пам’ятні таблички, розбиті лампадки та понівечено державний прапор України. Здійснюються оперативні слідчі та розшукові дії для встановлення особи жінки. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Вже за кілька годин жінку розшукали і затримали, є підозра, що вона психічно не здорова.

Знущань з могил багато, причетні навіть діти

І, мабуть, на її щастя, аби першими її знайшли правоохоронці, адже українці, м’яко кажучи, розлючені через такий вчинок. Та, на жаль, такі випадки далеко непоодинокі. Також у жовтні 2023 року у Києві правоохоронці викрили групу малолітніх, які обкрадали могили полеглих Героїв. Діти заради розваги забирали з них прапори, браслети та інші пам’ятні речі, а на зауваження дорослих не реагували. За словами правоохоронців, до них звернулась киянка, яка розповіла про конфлікт, який у неї виник із неповнолітніми на Берковецькому кладовищі. Жінка розповіла, що відвідуючи могилу свого чоловіка, який загинув на війні, вона бачила двох школярок, які обкрадали могили інших військовослужбовців. Заявниця зробила дітям зауваження, але останні у відповідь їй нагрубили. Правоохоронці встановили 8 малолітніх порушників – це хлопці та дівчата, 2010 та 2011 років народження. Усіх разом з батьками було доставлено до відділу поліції для проведення виховної роботи та складання адміністративних матеріалів. Викрадені речі згодом повернули родичам загиблих військових.

Вкрали іграшку з могили наймолодшого захисника "Азовсталі"

А на початку червня 2024 року Україну облетів допис матері наймолодшого загиблого захисника з "Азовсталі" Назарія Гринцевича на псевдо "Грінка". З його могили зловмисники вкрали іграшку, яку його мама – Маріанна Колос – купила сину, коли той ще був маленьким.

"Вкрали собаку Назара!!!Я її купила йому на першу зарплату, коли Назар був маленький, ще 1,6 рочка, я вимушена була йти на роботу, заробила зарплату в 700 грн і купила собаку йому за 500 грн”.

Згодом, на щастя, іграшку повернули – мати загиблого захисника Маріанна Колос показала відео й звернулася до людей.

"Є моя собака! Я щаслива! Їжте, пийте, я все дозволяю! Не чіпайте святого!"

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