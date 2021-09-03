У Києві жінка вбила коханого одним ударом ноги через його пиятику

У Києві жінка вбила коханого одним ударом ноги через його пиятику

Жінка розлютилася на свого чоловіка, бо той пиячив з приятелями, і вдарила його.

У Києві після побиття співмешканкою загинув чоловік. Під час конфлікту через вживання алкоголю жінка завдала йому смертельної травми.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

До поліції надійшло повідомлення від мешканця будинку на вулиці Військовій про те, що у сусідній квартирі він виявив чоловіка без ознак життя. На місце прибули правоохоронці, які застали у квартирі чоловіка і жінку. Останні пояснили, що під час розпивання спиртного їхній товариш по чарці нібито заснув.

"Після первинного огляду тіла потерпілого судово-медичний експерт на місці події не виявив видимих ушкоджень, які могли спричинити смерть. Однак після проведення судово-медичної експертизи, було встановлено, що у чоловіка пошкоджений внутрішній орган, імовірно від побиття, що призвело до загибелі. У ході досудового розслідування ми встановили, що до смерті чоловіка причетна його співмешканка. Жінка прийшла до квартири, де потерпілий із товаришами розпивав спиртне та вдарила його ногою у живіт, від чого чоловік помер на місці", - розповідає старший слідчий Голосіївського управління поліції Володимир Темченко.

43-річну жінку затримали. Їй повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Районний суд обрав фігурантці запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

За скоєне жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до десяти років.

Нагадаємо, що у Львівській області 44-річна жінка зарізала свого 30-річного співмешканця.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання