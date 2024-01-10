У Києві знайшли мертвими ексзаступницю генпрокурора України та її доньку

В Києві у власному житлі знайшли мертвою ексзаступницю генерального прокурора України Ольгу Михайлівну Колінько та її доньку Ярославу у квартирі поряд.

Ольгу Колінько знайшли мертвою 10 січня, коли працівники ЖЕКу у присутності поліції зламали двері житла. Їх викликали сусіди через те, що напередодні по стояку почала текти вода, а власники не відчиняли.

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Зазначається, що 71-річна Ольга Колінько вже багато років тяжко хворіла і на вулицю не виходила. За нею доглядала донька, яку знайшли мертвою в сусідній квартирі, що також належала родині.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група та експерти, які з’ясовують обставини смерті жінок.

Що відомо про Ольгу Колінько

Ольга Колінько двічі обіймала посаду заступниці генерального прокурора України – від 1993-го до 2000-го та від 2003-го до 2005 року. 2001-2003 років вона очолювала Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією за президента Леоніда Кучми.

Свого часу Ольга Колінько була однією з головних слідчих у гучній справі колишнього прем’єр-міністра України Павла Лазаренка, який, зрештою, був засуджений у США та до України ніколи не повертався.

Колінько неодноразово пророкували посаду генерального прокурора України, але головне крісло ГПУ вона так і не посіла.

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