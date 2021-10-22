У Києві зросли ціни на житло: які квартири здорожчали найбільше

У Києві зросли ціни на житло: які квартири здорожчали найбільше

Більша частина покупців цікавилася цінами житла на первинному ринку нерухомості.

У Києві зросли ціни на квартири. Попит на первинну нерухомість у вересні склав 84%, на вторинну - 16%.

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Про це повідомляє УНІАН з посиланням на інформацію групи компаній з надання послуг з пошуку та просування нерухомості Address Group.

Як розповіли в Address Group у столиці ціни на житло безперервно зростають останні 5 місяців.

Середня ціна на квартири на первинному ринку в Києві у вересні 2021 року склала 1271 дол./ кв. м, що на 3,4% вище вартості в серпні.

"У категорії 1-кімнатних квартир ціна зросла на 6,6% (1411 дол./ кв. м),2-кімнатні зросли на 1,5% (1235 дол./ кв. м), медіанна ціна 3-кімнатних квартир складала 1170 дол./ кв. м., що більше на 2,5%", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зростання ціни на житло пов'язана зі зростанням інвестиційного попиту на нерухомість і "вимиванням" недорогих квартир з ринку.

Найбільше здорожчали квартири у Печерському (на 10%) та Голосіївському (на 9%) районах Києва. Вони є найбільш привабливими районами для інвестицій з високою часткою нового будівництва.

Медіанна ціна пропозиції квартир на вторинному ринку у вересні в Києві становила 1372 дол./кв. м.

"Рівень медіанних цін на найбільш ліквідні 1-кімн. і 2-кімн. квартири на вторинному ринку збільшився на 1,8%, тим самим сформувавши значну цінову різницю з 3-кімн. і 4-кімн. квартирами. Оскільки показник у категорії багатокімнатних квартир зменшився на 9,3%", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ціна в районах на квартири на вторинному ринку зі значним обсягом пропозиції, які не є інвестиційно-привабливими (Дарницький, Дніпровський, Солом'янський) знизилася на 6-11%. Значне зростання цін зафіксовано лише в Оболонському районі столиці.

Нагадаємо, що стало відомо, де в Україні найбільше зросли ціни на житло.

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