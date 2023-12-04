Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києво-Печерській Лаврі щодня лунатиме дзвін на підтримку військовополонених

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
102
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Києво-Печерській Лаврі щодня лунатиме дзвін на підтримку військовополонених

Києво-Печерська Лавра започатковує акцію Дзвін Пам’яті та Надії / Фото: Getty Images

Удари дзвону мають лунати, допоки останній військовополонений не повернеться додому, зазначили в Лаврі.

Києво-Печерська Лавра започатковує акцію "Дзвін Пам’яті та Надії" на підтримку військовополонених. Відтепер у Лаври щодня згадуватимуть українських оборонців, які потрапили до ворожої неволі.

Про це йдеться у повідомленні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Там заявили, що після загальнонаціональної хвилини мовчання на Великій лаврській дзвіниці щоранку битиме найбільший дзвін Лаври на знак нагадування про військовослужбовців, які опинилися в російській неволі. 

"Битиме 9 разів, символізуючи 9 років війни, і нагадуватиме українцям та людям усього світу про військових, які перебувають в полоні, цивільних громадян, яких незаконно утримують у московських катівнях, зниклих безвісти, депортованих до РФ дітей і дорослих", — додали у Лаврі. 

Удари дзвону мають лунати, допоки останній військовополонений не повернеться додому.

"Кожен, хто повертається з російського полону або депортації, матиме змогу долучитися до щоденної акції особисто", — додали в Києво-Печерській Лаврі.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Моніторингової місії ООН щодо вбивства російськими окупантами українських військовополонених.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Розстріл українських військових. Зеленський і повітряні тривоги | Розбір головних новин з експертом

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
102
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація