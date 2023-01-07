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У Києво-Печерській Лаврі вперше пролунала різдвяна колядка українською мовою (відео)

У Києво-Печерській Лаврі вперше пролунала різдвяна колядка українською мовою (відео)

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
628
Час на прочитання
1 хв
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У Києво-Печерській Лаврі вперше пролунала різдвяна колядка українською мовою (відео)

Скриншот з відео

В Успенському соборі Києво-Печерської Лаври 7 січня вперше залунала колядка українською.

На православне Різдво 7 січня у в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври залунала колядка українською мовою. 

Відповідне відео оприлюднили в Мережі прихожани.

На відео видно, як десятки священників разом з українцями співають найвідомішу українську колядку.

Нагадаємо, Митрополит Православної церкви України Епіфаній проводить історичне різдвяне богослужіння 7 січня в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, який цього тижня було повернуто під контроль держави після завершення терміну оренди УПЦ МП. 

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Дата публікації
Перегляди
628
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