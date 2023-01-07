У Києво-Печерській Лаврі вперше пролунала різдвяна колядка українською мовою (відео)

В Успенському соборі Києво-Печерської Лаври 7 січня вперше залунала колядка українською.
На православне Різдво 7 січня у в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври залунала колядка українською мовою.
Відповідне відео оприлюднили в Мережі прихожани.
На відео видно, як десятки священників разом з українцями співають найвідомішу українську колядку.
Нагадаємо, Митрополит Православної церкви України Епіфаній проводить історичне різдвяне богослужіння 7 січня в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, який цього тижня було повернуто під контроль держави після завершення терміну оренди УПЦ МП.
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