У Києво-Печерській Лаврі вперше пролунала різдвяна колядка українською мовою (відео)

На православне Різдво 7 січня у в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври залунала колядка українською мовою.

Відповідне відео оприлюднили в Мережі прихожани.

На відео видно, як десятки священників разом з українцями співають найвідомішу українську колядку.

Нагадаємо, Митрополит Православної церкви України Епіфаній проводить історичне різдвяне богослужіння 7 січня в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, який цього тижня було повернуто під контроль держави після завершення терміну оренди УПЦ МП.

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