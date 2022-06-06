У Київській області чоловік шваброю забив до смерті товариша

Чоловіки посварилися під вживання алкоголю. Конфлікт закінчився жорстоким вбивством.

У Київській області зловмисника засуджено до 9 років позбавлення волі за смертельне побиття товариша.

Про це повідомили у прокуратурі Київської області.

“Прокурори в суді довели, що у жовтні 2020 року між мешканцем смт. Ставище та його знайомим під час вживання алкогольних напоїв виник конфлікт. Засуджений завдав потерпілому множинні удари по голові, тулубу та кінцівках дерев’яною шваброю. Від отриманих травм чоловік помер на місці”, - йдеться у повідомленні відомства.

За публічного обвинувачення Білоцерківської окружної прокуратури, чоловіка визнано винним у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Раніше стало відомо, що в Рівненській області 27-річний чоловік розправився зі своєю співмешканкою, а тоді позбувся тіла. Труп знайшли лише через місяць, коли обвинуваченого затримали за крадіжку мопеда. Тоді, під час спілкування з правоохоронцями, він і зізнався в убивстві та показав місце, де сховав тіло.

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