У Київській області до навчання повернулися понад 110 тисяч школярів

У Київській області до навчання повернулися понад 110 тисяч школярів

Дистанційка розпочалася у майже половині закладів області.

Від понеділка, 21 березня, 303 навчальні заклади в Київській області відновили свою роботу.

Про це повідомив представник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

За його словами, дистанційно освітній процес відбувається у 46% освітніх закладів регіону - у 28 громадах. Загалом до начання долучилися 110,5 тис учнів.

Йдеться про такі райони:

Білоцерківський – 12 громад, 163 школи, 43617 учнів;

Бориспільський – 1 громада, 12 шкіл, 3849 учнів;

Броварский – 2 громади, 17 шкіл,19316 учнів;

Бучанський – 2 громади, 8 шкіл, 9756 учнів;

Вишгородський – 1 громада, 5 шкіл, 736 учнів;

Обухівський – 6 громад, 61 школа, 19280 учнів;

Фастівський – 4 громади, 37 шкіл, 14008 учнів.

"Навчання відновлюється у громадах всіх районів, де дозволяє оперативна обстановка. У 41 громаді навчальний процес призупинено, або тривають канікули", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, протягом 22 березня зафіксовано майже 30 обстрілів російськими окупантами житлових масивів та соціальної інфраструктури у Київській області. Ворог продовжує спроби форсування річки Ірпінь.

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