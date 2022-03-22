Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

У Київській області до навчання повернулися понад 110 тисяч школярів

Дата публікації
Перегляди
1712
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Київській області до навчання повернулися понад 110 тисяч школярів

Associated Press

Дистанційка розпочалася у майже половині закладів області.

Від понеділка, 21 березня, 303 навчальні заклади в Київській області відновили свою роботу.  

Про це повідомив представник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. 

За його словами, дистанційно освітній процес відбувається у 46% освітніх закладів регіону - у 28 громадах. Загалом до начання долучилися 110,5 тис учнів.

Йдеться про такі райони:

  • Білоцерківський – 12 громад, 163  школи, 43617 учнів;
  • Бориспільський – 1 громада, 12 шкіл, 3849 учнів;
  • Броварский – 2 громади, 17 шкіл,19316 учнів;
  • Бучанський – 2 громади, 8 шкіл, 9756 учнів;
  • Вишгородський – 1 громада, 5 шкіл, 736 учнів;
  • Обухівський – 6 громад, 61 школа, 19280 учнів;
  • Фастівський – 4 громади, 37 шкіл, 14008 учнів.

"Навчання відновлюється у громадах всіх районів, де дозволяє оперативна обстановка. У 41 громаді навчальний процес призупинено, або тривають канікули", - йдеться у повідомленні. 

Як повідомлялося, протягом 22 березня зафіксовано майже 30 обстрілів російськими окупантами житлових масивів та соціальної інфраструктури у Київській області. Ворог продовжує спроби форсування річки Ірпінь.

Читайте також: 

Наступна публікація