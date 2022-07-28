У Київській області досі не ідентифікували тіла 41 загиблого від рук рашистів

У Київській області серед виявлених вбитих росіянами українців досі не ідентифікували тіла 41 людини. Тож родичів зниклих безвісти під час нападу армії РФ закликають у поліції пройти тест на ДНК, щоб полегшити процес розпізнавання тіл загиблих.

Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Нацполіції Ігор Клименко.

"Наразі у нас близько 20 таких поховань по територіях, які були деокуповані за останні місяці. Ми встановили близько 1600 громадян, тіла яких ми якраз знайшли у цих могилах, і найбільше - це у Київській області. Наразі лише по столичній області ми не ідентифікували 41 особу", - зазначив Клименко.

Очільник Нацполіції закликав тих громадян, родичі яких зникли безвісти або загинули унаслідок повномасштабного вторгнення Росії, прийти до поліції і здати тест ДНК, щоб поліція могла пришвидшити роботу зі встановлення осіб.

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