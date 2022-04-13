У Київській області нацгвардійці знайшли склад боєприпасів окупантів

На місці було знайдено близько 100 ящиків зі снарядами 125-го калібру.

У Києвській області військовослужбовці Нацгвардії України знайшли ворожих схрон з боєприпасами.

Про це повідомляють в НГУ.

Триває несення служби військовослужбовців НГУ в звільнених населених пунктах Київської області, де окупанти залишили велику кількість зброї, боєприпасів, а також де можлива робота диверсійно-розвідувальних груп.

"Цієї доби під час несення служби в селі Королівці, Київської області військовослужбовці Національної гвардії України виявили місце, де російські окупаційні війська створили склад з боєприпасами. На місці було знайдено близько 100 ящиків зі снарядами 125-го калібру", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що під час розвідки група Сил спеціальних операцій України разом із бійцями руху спротиву знайшли покинутий зенітно-ракетний комплекс "Бук". Також росіяни залишили ЗСУ схрон, в якому вони сховали боєприпаси, зброю та спорядження.