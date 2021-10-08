У Київській області пенсіонери зможуть отримати щеплення проти коронавірусу у відділеннях "Укрпошти": адреси пунктів

У Київській області пенсіонери зможуть отримати щеплення проти коронавірусу у відділеннях "Укрпошти": адреси пунктів

Протягом 2 днів пенсіонерів щеплюватимуть у поштових відділеннях.

У Київській області пенсіонери зможуть отримати вакцинацію проти коронавірусу у відділеннях "Укрпошти".

Також читайте У МОЗ пояснили, які вакцини від коронавірусу можна комбінувати

Про це повідомляють у Київській обласній державній адміністрації.

Як зазначив очільник ОДА Василь Володін, сьогодні та завтра мобільні бригади працюватимуть паралельно в 12 громадах.

"Відтепер даємо можливість вакцинуватись пенсіонерам і у відділеннях "Укрпошти". Уже охопили 12 громад. Далі перелік будемо оновлювати. Це дозволить нашим людей похилого віку убезпечити своє здоров’я від важкого перебігу коронавірусу, який при наявності хронічних хвороб може призвести до складних і непоправних наслідків", – прокоментував Василь Володін.

Адреси відділень "Укрпошти", де можна зробити щеплення 7 і 8 жовтня тут:

Слід зазначити, що щеплення у відділеннях "Укрпошти" будуть робити і у Чернівецькій та Полтавській областях.

Нагадаємо, що станом на ранок 8 жовтня у Києві зафіксований 721 новий випадок коронавірусу за добу. Це на 81 випадок менше, ніж 7 жовтня (802 випадків коронавірусу).

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання