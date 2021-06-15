У Київській області скажений кіт "закрив" на карантин 11 сіл

Одна із мешканок взяла додому бездомну тварину, але не здогадувалася про наслідки.

У Київській області 11 сіл від 14 червня закрили на карантин через кота зі сказом.

Про це повідомляє пресслужба Білоцерківської районної державної адміністрації.

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"Було накладено карантин на територію с. Глибочка, с. Пилипча, с. Городище, с. Бакали, с. Мала Вільшанка, с. Сорокотяги, с. Мала Сквирка, с. Фесюри, ​​с. Фастівка, с. Коржівка, с. Щербаки, а також територію мисливських угідь Білоцерківської районної громадської організації "Мисливці та Рибалки" і ТОВ "Зелений Гай" в межах певної зони", - йдеться в повідомленні.

Причиною введення обмежень стало підтвердження діагнозу на сказ у бездомного кота.

Місцева мешканка в селі Яблунівка Фурсівської територіальної громади Білоцерківського району забрала бездомного кота на утримання і лікування, але він почав кусатися. У відомстві також повідомили, що 9 червня 2021 року тварина загинула.

Медики провели обстеження і встановили, що у кота був сказ.

Раніше повідомлялося, що в Голосіївському районі Києва скажена лисиця, сховавшись за дошками, вкусила місцеву жительку.

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