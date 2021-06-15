У Київській області скажений кіт "закрив" на карантин 11 сіл

Одна із мешканок взяла додому бездомну тварину, але не здогадувалася про наслідки.
У Київській області 11 сіл від 14 червня закрили на карантин через кота зі сказом.
Про це повідомляє пресслужба Білоцерківської районної державної адміністрації.
"Було накладено карантин на територію с. Глибочка, с. Пилипча, с. Городище, с. Бакали, с. Мала Вільшанка, с. Сорокотяги, с. Мала Сквирка, с. Фесюри, с. Фастівка, с. Коржівка, с. Щербаки, а також територію мисливських угідь Білоцерківської районної громадської організації "Мисливці та Рибалки" і ТОВ "Зелений Гай" в межах певної зони", - йдеться в повідомленні.
Причиною введення обмежень стало підтвердження діагнозу на сказ у бездомного кота.
Місцева мешканка в селі Яблунівка Фурсівської територіальної громади Білоцерківського району забрала бездомного кота на утримання і лікування, але він почав кусатися. У відомстві також повідомили, що 9 червня 2021 року тварина загинула.
Медики провели обстеження і встановили, що у кота був сказ.
Раніше повідомлялося, що в Голосіївському районі Києва скажена лисиця, сховавшись за дошками, вкусила місцеву жительку.