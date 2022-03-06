У Київській області тривають бої, а окупанти не дають завозити продукти до зайнятих міст

У Києві труднощів із забезпеченням населення немає.

У Київській області станом на 15.00 6 березня тривають запеклі бої на підступах до столиці.

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Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на слова голови Київської обласної державної адміністрації Олексія Кулеби.

"У нас йдуть запеклі бої під Києвом – Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель. Відлуння, те, що ви чуєте в Києві, - це все форпост Києва. Зараз Київська область тримається для того, щоб трималося місто Київ", - розповів він у відео, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Він додав, що проблем із забезпеченням столиці продуктами та ліками не буде – окупанти перешкоджають поставкам на зайняті території, проте у Києві труднощів із забезпеченням населення не виникне.

"Стосовно ситуації з бомбардуваннями. Ми живемо вже 11-й день у новій реальності, і ця реальність говорить нам про те, що, на жаль, доки нам не закриють небо, у нас буде небезпека ракетних ударів, і люди мають просто розуміти, що в безпеці вони можуть бути або коли вони перебувають десь у бомбосховищі, або коли вони почули сигнал тривоги, вони повинні туди терміново перейти", - нагадав Кулеба.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,

танків ‒ 285 од.,

ББМ ‒ 985 од.,

артилерійських систем – 109 од.,

РСЗВ ‒ 50 од.,

засоби ППО ‒ 21 од.,

літаків – 44 од.,

гелікоптерів – 48 од.,

автомобільної техніки ‒ 447 од.,

легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,

цистерн з ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.