У Київській області тривають бої, а окупанти не дають завозити продукти до зайнятих міст

У Києві труднощів із забезпеченням населення немає.
У Київській області станом на 15.00 6 березня тривають запеклі бої на підступах до столиці.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на слова голови Київської обласної державної адміністрації Олексія Кулеби.
"У нас йдуть запеклі бої під Києвом – Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель. Відлуння, те, що ви чуєте в Києві, - це все форпост Києва. Зараз Київська область тримається для того, щоб трималося місто Київ", - розповів він у відео, оприлюдненому в телеграм-каналі.
Він додав, що проблем із забезпеченням столиці продуктами та ліками не буде – окупанти перешкоджають поставкам на зайняті території, проте у Києві труднощів із забезпеченням населення не виникне.
"Стосовно ситуації з бомбардуваннями. Ми живемо вже 11-й день у новій реальності, і ця реальність говорить нам про те, що, на жаль, доки нам не закриють небо, у нас буде небезпека ракетних ударів, і люди мають просто розуміти, що в безпеці вони можуть бути або коли вони перебувають десь у бомбосховищі, або коли вони почули сигнал тривоги, вони повинні туди терміново перейти", - нагадав Кулеба.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.