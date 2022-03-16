У Київський області відновили освітній процес: у яких районах учні повернулися до навчання

Діти навчаються дистанційно.

У Київській області поступово відновлюється освітній процес. Щоправда, діти навчаються дистанційно.

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Як повідомив ексголова Київської ОДА Олексій Кулеба, у 16 громадах області діти вийшли на навчання. Загалом, 180 шкіл запрацювали в Білоцерківському, Вишгородському, Обухівському та Фастівському районах. Це дало зможу майже для 40 тис. учнів навчатися дистанційно.

Окрім цього, учні, які перебуваються в інших районах, але мають доступ до Мережі, також зможуть приєднатися до навчання.

"Учні, які проживають або проживали в інших територіальних громадах та мають доступ до Мережі, також можуть долучатися до навчання через "Всеукраїнську школу онлайн" та інші онлайн-платформи, переглядати навчальні заняття, які демонструються на всеукраїнських телевізійних каналах", - йдеться в повідомленні.

До слова, не лише школярі повернулися до навчання. У Київській області запрацювали 19 закладів професійно-технічної освіти, три заклади фахової передвищої освіти та сім коледжів.

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