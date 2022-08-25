У Київській області викрили нарколабораторію та склад з метадоном та амфетаміном на 10 млн грн: фото

Під час обшуків у Києві та області правоохоронці виявили лабораторію з виготовлення наркотичних речовин - метадону та амфетаміну у промислових масштабах, а також склад зберігання готової продукції на загальну суму 10 млн грн.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

"За результатами обшуків вилучено понад 16 кг речовини схожої на метадон та 1 кг психотропної речовини схожої на амфетамін, понад 100 л прекурсорів, а також 75 одиниць лабораторного обладнання, за допомогою якого виготовлялися наркотики", - йдеться у повідомленні.

Фото: Офіс генерального прокурора

Крім того правоохоронці виявили і вилучили 37 гранат різного маркування, 8 запалів УЗРГМ, 5 одиниць вогнепальної зброї та понад 4 тисячі набоїв різного калібру.

Фото: Офіс генерального прокурора

Наразі організатора нарколабораторії затримали ,йому вже повідомлено про підозру. Зараз вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Фото: Офіс генерального прокурора

Також правоохоронці встановлюють усіх учасники злочинної групи.

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