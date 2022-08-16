У Київській області вже виявили понад 1,3 тис. вбитих окупантами мирних людей

У Київській області від початку повномасштабного вторгнення Росії виявили 1352 тіла вбитих цивільних громадян.

Більшість загиблих мирних громадян були вбиті окупантами зі стрілецької зброї. Тобто людей розстріляли.

Про це заявив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

За його словами, правоохоронці постійно працюють над встановленням тих росіян, які вбивали українців.

За даними Нєбитова, поліція Київської області має інформацію щодо трьох тисяч осіб з-поміж армії Російської Федерації, які перебували безпосередньо на території Київщини, а такод вчиняли у регіоні страшні злочини.

"Ми будемо у комплексі із правоохоронними органами - з СБУ, з Нацполіцією тощо, - працювати над тим, щоб зібрати якомога більше даних про цих злочинів, які перебували у нас в Україні", - наголосив він.

Як повідомлялося, у Бучі на Київщині ховали невпізнані тіла цивільних, які загинули під час російської окупації. Замість імені на таких могилах - номер. Залишилося неідентифікованих близько пів сотні цивільних.

Читайте також: