Послугу у паперовому форматі, як і раніше, надаватимуть ЦНАПи. / УНІАН

У Київській області запрацювало 45 ЦНАПів: де і які послуги вже надають

У Київській області запрацювало 45 ЦНАПів: де і які послуги вже надають

У Київській області почали відновлювати свою роботу Центри надання адміністративних послуг: запрацювало вже 45 установ.

Зазначається, що сервіси відкрилися навіть у тих населених пунктах, які перебували під окупацією російської армії. Це Буча, Гостомель, Славутич і Велика Димерка.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Павлюк.

У 36 ЦНАПах послуги надають внутрішньо переміщеним особам. До слова, у пристоличному регіоні вже надали понад 36 тис. послуг з видавання довідок. Крім того, прийняли близько 21 тис. заяв на отримання допомоги.

35 ЦНАПів допомагають збирати інформацію про пошкоджену нерухомість через повномасштабне вторгнення Росії.

Зазначається, що відновлюється робота з оформлення та видавання через ЦНАП паспортних документів. Наразі це зробити можна у 10 сервісах: Березанській, Білоцерківській, Броварській, Вишневій, Українській, Переяславській міських радах, Коцюбинській, Чабанівській, Великодимерській селищних радах та Гатненській сільській раді.

Крім того, ЦНАПи Броварської міської та Чабанівської селищної рад розпочали надання послуг з видавання посвідчення водія та оформлення транспортних засобів.

Як повідомлялося, на Київщині приміські та міжміські автобуси почали курсувати на 220 маршрутах. Для цього задіяно близько 250 транспортних засобів. Найближчим часом мережу планується розширити.

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